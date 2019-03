Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 22 maart: de TeamNL-deelnemers van de Special Olympics World Games zijn geland op Schiphol, de wereld staat stil bij Wereldwaterdag en kersenbloesems bloeien in China.

De Nederlandse deelnemers aan de Special Olympics World Games in Abu Dhabi zijn geland op Schiphol. Ze hebben meer dan vijftig medailles behaald. (Foto: ANP)

Door een gekantelde tankwagen met olijfolie ontstond vrijdagochtend een verkeerschaos op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Voor Nieuwegein stonden automobilisten ruim twee uur in de file. (Foto: Rijkswaterstaat/Weginspecteur Wim)

Tienduizenden mensen in Algerije zijn opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen zittende president Abdelaziz Bouteflika, die de verkiezingen heeft uitgesteld en hervormingen heeft beloofd. (Foto: AFP)

Mensen gaan op de foto met de kersenbloesems in de Chinese provincie Jiangsu. De bomen bloeien van ongeveer half maart tot april. In Nederland openen de eerste bloesems vaak iets later, maar door het warme voorjaar zullen bepaalde parken dit jaar eerder openen. (Foto: AFP)

Een Pakistaans meisje drinkt water uit een handpomp in de stad Lahore op Wereldwaterdag. Elk jaar wordt er op 22 maart over de hele wereld stilgestaan bij deze dag en wordt er gepleit voor een duurzamer beheer van watervoorraden. (Foto: AFP)

Koning Willem-Alexander ging vrijdag op werkbezoek bij de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. (Foto: ANP)

Twee Amerikaanse astronauten maakten vrijdag een uren durende ruimtewandeling. In speciale pakken klommen ze uit het International Space Station (ISS) en vervingen ze een set batterijen.

Het dodental na de explosie op een industrieel park in de Chinese stad Yancheng is vrijdag opgelopen tot 47. 32 mensen raakten zwaargewond. De precieze oorzaak van de ontploffing in de chemische fabriek is nog niet bekend, maar volgens Chinese staatsmedia zou er benzeen zijn ontploft. (Foto: AFP)

Duizenden moslims in Nieuw-Zeeland bidden voor de tientallen slachtoffers van de aanslag op twee moskeeën in de plaats Christchurch. (Foto: ANP)