Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 21 maart: felicitaties voor Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet, viering van het Koerdisch Nieuwjaar en Hilton Amsterdam herdenkt de wereldberoemde actie van John Lennon en Yoko Ono.

FVD-voorman Thierry Baudet wordt in de Tweede Kamer gefeliciteerd door PVV-leider Geert Wilders. Baudets partij is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag. (Foto: ANP)

Glasaal wordt gereed gemaakt om uit te zetten in de Marker Wadden en de Randmeren. Met het uitzetten van twee miljoen jonge palinkjes wordt er een impuls gegeven aan de palingstand. (Foto: ANP)

Een enorme explosie vond plaats in een chemische fabriek in China. Meerdere mensen zijn hierdoor omgekomen. Ook raakten tientallen personen gewond. Het is nog onbekend waardoor de explosie is ontstaan.

De lente is donderdag officieel begonnen. Ook in Zuidoost-Brabant was het goed toeven. (Foto: Ben Saanen)

Aanhangers van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP in Turkije roepen leuzen tijdens een betoging in de plaats Diyarbakir. De bijeenkomst staat in het teken van het Koerdisch Nieuwjaar. Het feest markeert de komst van de lente. (Foto: EPA)

Hilton Amsterdam herdenkt de wereldberoemde actie van John Lennon en Yoko Ono met een fototentoonstelling in de lobby. Het muzikale echtpaar sloot zich vijftig jaar geleden voor wereldvrede op in een kamer van dit hotel. (Foto: ANP)

Het Amsterdamse metrostation Ganzenhoef heeft flinke schade opgelopen door een plofkraak op een geldautomaat aan de Elsrijkdreef, met als gevolg een urenlange verstoring van het metroverkeer. (Foto: ANP)

Een jonge olifant in de Berlijnse dierentuin neemt een zogeheten zandbad in zijn verblijf. (Foto: AFP)

Een vrolijk lammetje is klaar voor de Brabantse lente. (Foto: Ben Saanen)