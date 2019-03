Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 18 maart: Drie doden bij aanslag in Utrechtse tram, herdenking slachtoffers van aanslag Nieuw-Zeeland en staking door NS-personeel.

Hulpdiensten en politie-eenheden zijn massaal ter plaatse bij het 24 Oktoberplein in Utrecht. Bij de aanslag in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandag drie doden en vijf zwaargewonden gevallen. (Foto: ANP)

Forensisch onderzoekers lopen onder een lint door bij het 24 Oktoberplein. (Foto: ANP)

De verdachte is na de schietpartij vermoedelijk gevlucht in een rode auto. Die auto, een Renault Clio, is teruggevonden aan de Tichelaarslaan. (Foto: ANP)

Scholieren in het Nieuw-Zeelandse Christchurch herdenken de slachtoffers van de aanslag op twee moskeeën in de stad. Sinds de schietpartijen van vrijdag worden meerdere plekken in de stad overspoeld met bloemen. (Foto: AFP)

Groepen scholieren herdenken de slachtoffers onder meer met een haka, een ceremoniële dans die van oorsprong wordt opgevoerd door de Nieuw-Zeelandse Maori's.

Naast een korte staking bij veel regionale stadsvervoerder heeft ook NS-personeel maandag het werk neergelegd voor een beter pensioen, waardoor tot 7.06 uur geen treinen reden. Pas daarna werd de dienstregeling opgestart. (Foto: ANP)

Een schutter van de Syrian Democratic Forces opent het vuur op een deel van de stad Baghuz, het laatste IS-bolwerk in Syrië. In aanloop naar de aanval zijn duizenden mensen geëvacueerd. (Foto: AFP)