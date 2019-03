Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 16 maart: Herdenkingsdienst model Lotte van der Zee, tropische storm raast over Zimbabwe en rellen in Parijs.

Zaterdag kwam het opnieuw tot hevige confrontaties tussen de Franse politie en relschoppers tijdens de protesten van de zogeheten 'Gele Hesjes'. (Foto: ANP)

Bij een schietpartij in Amstelveen zijn zaterdagmiddag een man en zijn dochter lichtgewond geraakt. De politie zette de straat af, omdat er vermoedelijk explosieven zouden liggen. Dit bleek loos alarm. (Foto: ANP)

Sinds donderdag raast er cycloon Idai over zuidelijk Afrika. De storm en de overstromingen, hebben al aan zeker honderd mensen het leven gekost. Nog eens tientallen worden vermist.

Vrouwen zwaaien met Russische vlaggen tijdens de viering van de Russische annexatie van de Krim. De regio hoort dit weekend al precies vijf jaar niet meer bij Oekraïne. (Foto: AFP)

In Enschede zijn zaterdag duizenden mensen naar de Grote Kerk gekomen om afscheid te nemen model Lotte van der Zee. Zij overleed vorige week, nadat ze twee weken in coma had gelegen. De voormalig Miss Teen Universe kreeg een hartstilstand tijdens wintersport. (Foto: ANP)