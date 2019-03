Zaakwaarnemer Stefano van D. wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht dat hij Ajax-directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars en Jeroen Slop maandenlang heeft gestalkt en dreigende berichten heeft gestuurd.

Dat bevestigt het OM maandag aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Volgens het OM heeft Van D. tussen 26 oktober 2017 en 25 september 2018 meerdere e-mails, brieven en berichten gestuurd naar de directieleden van Ajax. Ook probeerde hij telefonisch contact op te nemen met Van der Sar, Overmars en Slop.

In een van zijn berichten schreef de 32-jarige man: "Mark my words na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens 4 jaar opgesloten gezeten en als het moet dan doe ik dit zo weer."

In een ander bericht stond: "Jammer dat het zo moet gaan. Zoals ze mij in de jeugdgevangenis hebben geleerd wie niet horen wilt die moet maar voelen."

Van D. zou ook persoonlijk naar de woonplaats van de directieleden zijn gegaan om een visitekaartje onder de ruitenwisser van hun auto te stoppen.

Jeroen Slop (uiterst links), Edwin van der Sar (midden) en Marc Overmars (onder). (Foto: ProShots)

Ajax zegt niks over motief Van D.

De man kreeg het nadrukkelijke verzoek om geen contact meer op te nemen met de directieleden en zich niet meer te begeven op De Toekomst - het trainingscomplex van Ajax - of in de Johan Cruijff ArenA, maar daar heeft hij volgens het OM geen gehoor aan gegeven.

De Amsterdamse club wil tegen het AD niks zeggen over het motief van Van D, die in 2017 en 2018 de zaakwaarnemer was van voormalig Jong Ajax-speler Mees de Wit. De twintigjarige aanvaller speelt inmiddels bij Sporting CP.

De advocaat van Van D. heeft nog niet gereageerd. Woensdag is er in Amsterdam een pro-formazitting in de zaak.

Van der Sar is de algemeen directeur van Ajax, Marc Overmars is de technisch directeur en Slop is de financieel directeur.