Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 11 maart: sneeuw in Limburg, Iraanse premier bezoekt Irak en opvallende verkiezingsposters in Israël.

Een groep gastvrouwen poseert voor een foto op het Tiananmenplein tijdens een plenaire sessie van de Chinese Communistische Partij. (Foto: AFP)

De Iraakse president Barham Saleh en zijn Iraanse ambtsgenoot Hassan Rouhani ontmoeten elkaar in het presidentiële paleis in Bagdad. Het is het eerste officiële bezoek van Rouhani aan Irak. (Foto: ANP)

De Ethiopische staatstelevisie meldt maandag dat de zwarte doos van het zondag neergestorte vliegtuig is aangetroffen. Brokstukken kwamen terecht op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Addis Abeba, waar het toestel zondag opsteeg. (Foto: AFP)

Een man spuit in opdracht van de Indonesische autoriteiten met muskietenspray in de provincie Banten. Het denguevirus, dat knokkelkoorts kan veroorzaken, wordt overgedragen door de insecten. Knokkelkoorts is een terugkerend probleem in Indonesië. (Foto: AFP)

Het Limburgse Vaals is bedekt door een laag sneeuw. (Foto: NU.nl/Jan Boneschansker)

De Week van Zorg en Welzijn - met dit jaar het thema Zij- en herinstromers - wordt feestelijk geopend op Paleis Soestdijk. Veertien zorgmedewerkers uit heel Nederland zijn daar in het zonnetje gezet. (Foto: ANP)

De Israëlische oppositiepartij Yashar heeft opvallende posters opgehangen in Jeruzalem, in aanloop naar de parlementsverkiezingen in april. Op de posters zijn leden van de regeringspartij, onder wie premier Benjamin Netanyahu, afgebeeld met een middelvinger. (Foto: AFP)