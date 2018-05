Machiel Kuijt voorlopig nog vast in Thailand

Knoops bezocht zijn cliënt vorige week in de gevangenis in Bangkok. "Hij wacht geduldig af, al blijft zijn situatie natuurlijk heel moeilijk", vertelt de raadsman. "Er zit niets anders voor hem op. We hebben geen juridische mogelijkheden om een snelle behandeling af te dwingen."

Snellere procedure

Minister Bot van Buitenlandse Zaken kreeg begin vorig jaar tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Thailand nog een toezegging over Kuijt. De autoriteiten daar vertelden de bewindsman dat Kuijt kon rekenen op een snellere procedure dan normaal, als hij tegen zijn vonnis in cassatie zou gaan.

De gang naar het Thaise hooggerechtshof is om twee redenen van groot belang voor Kuijt. Allereerst probeert hij zijn veroordeling ongedaan te maken om op die wijze vrij te komen. Maar als dat niet lukt, kan hij na de behandeling van die beroepsprocedure een beroep doen op het zogenoemde WOTS-verdrag. Dat verdrag maakt het hem mogelijk het laatste deel van zijn straf in Nederland uit te zitten.

Acht jaar

Een van de twee belangrijkste voorwaarden daarvoor is dat een gevangene volledig moet zijn uitgeprocedeerd. Dat is voor Kuijt na de behandeling van zijn cassatie bij het hooggerechtshof het geval. Als het gaat om langgestraften, moet een Nederlandse gedetineerde volgens het verdrag bovendien ten minste acht jaar van zijn straf in Thailand hebben uitgezeten. Ook aan die voorwaarde voldoet Kuijt, hij zit nu al acht jaar in een Thaise cel.

De Thaise autoriteiten zijn overigens niet verplicht om aan het dit jaar ondertekende WOTS-verdrag mee te werken. Het wordt als een gunst gezien, als dat gebeurt.