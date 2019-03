Feyenoord heeft zondag op bezoek bij Vitesse gelijkgespeeld. De Rotterdammers kwamen in de GelreDome niet verder dan 1-1 en hebben nu al zes uitwedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie.

Feyenoord, dat aantrad zonder de geblesseerde Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena, kwam via Orkun Kökçü voor rust op 0-1, maar aan het begin van de tweede helft zette Vitesse-aanvaller Mohammed Dauda de 1-1-eindstand op het scorebord.

Door het gelijkspel wacht Feyenoord in 2019 nog steeds op de eerste overwinning buiten De Kuip. Tegen PSV werd het 1-1 en van PEC Zwolle (3-1), Excelsior (2-1) en FC Groningen (1-0) verloor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Omdat AZ eerder op zondag gelijkspeelde bij PEC Zwolle (0-0) loopt Feyenoord ondanks het puntenverlies geen schade op. De voorsprong van de Rotterdamse nummer drie blijf drie punten op nummer vier AZ. Vitesse staat vijfde met zeven punten achterstand op Feyenoord.

Vreugde bij Feyenoord na de 0-1 van Kökçü (Foto: ProShots)

Na zeven jaar primeur voor Vilhena

Het was voor Feyenoord even wennen dat Vilhena ontbrak tegen Vitesse. De 24-jarige middenvelder miste nog nooit een wedstrijd van zijn club door een blessure, terwijl hij ruim zeven jaar geleden zijn debuut maakte in de hoofdmacht.

Vilhena werd op het middenveld vervangen door Toornstra, Joris Delle stond onder de lat en Kökçu mocht voor de tweede keer starten in de Eredivisie.

De basisplaats van Kökçü betaalde zich in de blessuretijd van de eerste helft uit. Na een voorzet van Sam Larsson werd de achttienjarige middenvelder door Van Persie op maat bediend en klopte hij keeper Eduardo met een geplaatst schot (0-1).

De voorsprong voor Feyenoord was niet onverdiend. De uitploeg kreeg in de levendige eerste helft behoorlijk veel kansen, maar vooral Van Persie faalde in de afronding. Eduardo redde op een kopbal van de routinier en de Portugese keeper had ook een antwoord op diens schot uit de draai.

Daartegenover stond dat ook Vitesse mogelijkheden had voor rust, maar die waren niet besteed aan Dauda en Maikel van der Werff.

Dauda viert zijn treffer voor Vitesse. (Foto: ProShots)

Van der Heijden kopt in extra tijd op paal

Vlak na rust was het wel raak voor Vitesse en dat mocht Cuco Martina zich aanrekenen. De van Everton gehuurde speler verdedigde matig uit en Dauda profiteerde (1-1).

Daarna waren er voor zowel Feyenoord als Vitesse kansen, maar in de slotfase was het de uitploeg die vol voor de winst ging.

Van Persie kopte maar net voorlangs en Jan-Arie van der Heijden was in de extra tijd nog dichter bij de 1-2. De kopbal van de verdediger eindigde op de paal, waardoor Feyenoord zich tevreden moest stellen met een punt.

Teleurstelling na afloop bij Toornstra. (Foto: ProShots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie