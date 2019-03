Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 5 maart: grote actie tegen spookbewoning, vervuiling in India en hekseneten in Offenburg.

Carnavalsoptocht dinsdagmiddag in Budel. (foto: NU.nl/Ben Saanen)

Voertuigen worden door de politie in beslag genomen tijdens een actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. Bij de grootschalige actie heeft de politie dinsdag zeker zeventien mensen aangehouden. (Foto: ANP)

In Algerije houdt de oproerpolitie demonstranten in bedwang. In de hoofdstad Algiers protesteren studenten tegen het plan van de regering om de 82-jarige Abdelaziz Bouteflika opnieuw als presidentskandidaat naar voren te schuiven. (Foto: AFP)

Volvo heeft dinsdag een grote elektrische passagiersbus die geen chauffeur nodig heeft gepresenteerd. De bus wordt eerst op de campus van de technische universiteit Nanyang in Singapore en later mogelijk op de openbare weg getest. (Foto: AFP)

Koningin Máxima maakt kennis met een jong meisje tijdens het jubileumsymposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Qredits-Microfinanciering Nederland. (Foto: ANP)

Twee verklede mensen gooien zwarte bloedworsten naar het publiek tijdens het traditionele 'hekseneten', een onderdeel van carnaval in het Duitse Offenburg. (Foto: AFP)

Een hond wordt dinsdag gefotografeerd op een vuilnisbelt in India. Twintig van de 25 steden met de meeste luchtvervuiling ter wereld liggen in India, blijkt uit een nieuw rapport van AirVisual in samenwerking met Greenpeace. (Foto: AFP)

Shawn Mendes neemt foto’s met fans in Amsterdam. Zo'n tweehonderd fans hebben buiten bij het hotel van de zanger gewacht voor een selfie. Donderdag en vrijdag treedt het popidool op in de Ziggo Dome.