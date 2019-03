Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 4 maart: een onstuimige dag in Nederland, carnavalsviering in meerdere landen en een opvallend gekleurd meer in Australië.

Het is een onstuimige dag in Nederland met flinke windstoten. Zo merken ook de fietsers op de Erasmusbrug in Rotterdam. (Foto: ANP)

Vanwege de weersomstandigheden werden carnavalsoptochten uitgesteld of geannuleerd. Maar niet overal werden de festiviteiten aangepast. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)

Een moddergevecht tijdens de carnavalsviering in het Spaanse Laza. Mensen gooien kleding gedrenkt in azijn en meel naar deelnemers die verkleed zijn als lokale karakters. (Foto: EPA)

De in februari overleden Gordon Banks (81) wordt op de dag van zijn begrafenis herdacht bij het stadion van de Britse voetbalclub Stoke City, waar hij jarenlang voor speelde. Gordon wordt beschouwd als een van de beste keepers aller tijden. (Foto: AFP)

Een 100 meter lange bouwsteiger is in Nijmegen door de harde wind ingestort. Er vielen geen gewonden. Wel raakte een aantal auto's beschadigd en vielen er bomen om.

Een vrouw neemt een foto van een opvallend gekleurd meer in de Australische stad Melbourne. Het meer in Westgate Park is roze geworden door een combinatie van de reactie van het alg op de bodem, het extreem hoge zoutgehalte van het meer en het hete weer. (Foto: AFP)

Een van de carnavalswagens op Rosenmontag in het Duitse Düsseldorf. Bij de optocht worden verwijzingen gemaakt naar grote gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Zo ook de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. (Foto: AFP)