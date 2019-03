Eredivisie-koploper PSV heeft zaterdagavond de voorsprong op Ajax weer uitgebreid naar vijf punten. PSV zegevierde dankzij Steven Bergwijn met 0-2 bij Excelsior.

Het was de eerste uitzege van de Eindhovenaren in 2019 en na drie gelijke spelen op rij de eerste overwinning sinds een kleine maand.

Bergwijn maakte beide doelpunten in Rotterdam en is de eerste Eredivisie-speler dit seizoen die zowel qua doelpunten als assists dubbele cijfers noteert.

PSV, dat aantrad met de jongelingen Michal Sadílek en de in de basiself debuterende Mohammed Ihattaren, komt door de overwinning op 61 punten. Het heeft wel één wedstrijd meer gespeeld dan Ajax (56 punten), dat dit weekend van de KNVB niet in actie hoeft te komen zodat het zich optimaal kan voorbereiden op de Champions League-return tegen Real Madrid.

Bergwijn viert zijn eerste doelpunt met de meegereisde aanhang. (Foto: Proshots)

PSV kan op acht punten voorsprong op Ajax komen

PSV kan volgend weekend zelfs acht punten voorsprong nemen, omdat de Eindhovenaren op zaterdagavond al in actie komen tegen NAC Breda, terwijl Ajax het pas op zondag tegen Fortuna Sittard opneemt.

PSV moet het dan wel stellen zonder Hirving Lozano, die wegens een schwalbe een gele kaart kreeg tegen Excelsior en een wedstrijd geschorst is. Het was het enige smetje op de avond voor de formatie van trainer Mark van Bommel, want PSV kwam nooit in de problemen tegen de nummer veertien van de Eredivisie.

Bergwijn toont wederom zijn topvorm

Bergwijn zette PSV al na acht minuten op 0-1 door rustig af te ronden na een knappe individuele actie. Vervolgens hoefden de gasten niet eens voluit te gaan, want Excelsior was aanvallend onmachtig.

Kort na rust was de in topvorm verkerende Bergwijn wederom scherp toen Thomas Oude Kotte besloot een hoge bal in een vol strafschopgebied terug te koppen op zijn doelman Alessandro Damen. Bergwijn onderschepte en werkte koeltjes de 0-2 binnen.

PSV kon vervolgens krachten sparen en dwong niet veel meer af. Lozano miste nog wel een grote kans op de derde Eindhovense treffer.

