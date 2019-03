Zaterdag is er vooral in de middag kans op wat lichte regen of motregen. De temperatuur schommelt rond de 11 graden.

Het wordt een grijze dag met veel bewolking. De ochtend blijft in het grootste deel van het land droog, maar in de middag kan er lokaal een bui vallen.

De wind is matig tot vrij krachtig en in de loop van de avond zal het hard gaan regen. Vooral in de nacht van zaterdag op zondag neemt de intensiteit van de buien toe.

Zondag regent het lang en over het algemeen veel. Vooral in de middag is er veel kans op regen. Het blijft zacht met temperaturen van 10 tot 12 graden.

Mandag is er af en toe zon, maar het blijft wisselvallig. Aan zee waait het stevig met kans op zware windstoten.