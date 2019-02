Vrijdag 1 maart zal de strafeis in de zaak-Holleeder worden uitgesproken. Het is een lang, complex proces geweest. Daarom zat onze rechtbankverslaggever Joris Peters een uur klaar op NUjij om al jouw vragen over de zaak te beantwoorden.

De vragensessie is inmiddels voorbij en de reacties onder dit artikel zijn gesloten. De vragen en antwoorden zijn hieronder natuurlijk nog wel te lezen.

Op de eerste zittingsdag van zijn proces werd al duidelijk dat Willem Holleeder elke betrokkenheid bij de misdaden waarvan hij wordt verdacht ontkent. In totaal vijf liquidaties, doodslag en een poging tot en lidmaatschap van een criminele organisatie worden hem aangerekend.

Hoe zat het ook alweer?

Willem Holleeder wordt op 29 mei 1958 geboren in Amsterdam. Hij wordt in 1983 landelijk bekend als een van de ontvoerders van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. Holleeder wordt tot elf jaar veroordeeld en komt in 1992 vrij. Daarna komt zijn criminele 'carrière' pas goed op gang.

Hij raakt in onmin met zijn vriend Cor van Hout en sluit zich aan bij diens vijanden John Mieremet en Sam Klepper. Eind jaren negentig vatten de mannen het plan op om vermogende zakenmannen af te persen. In 2009 wordt Holleeder tot negen jaar cel veroordeeld voor de afpersing van vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Ondanks dit 'succes' krijgt het Openbaar Ministerie Holleeder maar niet vastgepind aan verschillende liquidaties. Komt daar nu verandering in?