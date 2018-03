Heinsbroek wil regeerakkoord openbreken

"Je zou ook de onroerendzaakbelasting volgend jaar al kunnen afschaffen in plaats van in 2005", aldus Heinsbroek. Ook oppert hij om het kwartje van Kok al in 2003 terug te geven, "of misschien nu meteen al."

Koopkracht vergroten

De minister wil met deze ingrepen de koopkracht van de burgers vergroten en daarmee de economie een duwtje in de rug geven. Heinsbroek is bereid hiervoor het begrotingstekort te laten oplopen. Ook dat is in strijd met het regeerakkoord. Heinsbroek zit daar niet mee. "Een regeerakkoord moet nooit star zijn. Het moet flexibel geïnterpreteerd kunnen worden."

Zijn collega's in de regering zijn vrijdag per brief geïnformeerd over de plannen. De LPF staat erachter, zo zegt de bewindsman.

VVD

VVD-Tweede Kamerlid Van Beek noemde het voorstel van Heinsbroek voor het Radio 1-journaal "erg onverstandig", omdat er geen geld voor is. "Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen." Ook vindt Van Beek dat Heinsbroek het niet kan maken om kort nadat hij zijn handtekening onder het regeerakkoord heeft gezet, datzelfde akkoord al weer open te breken. "Hij moet er gewoon voor zorgen dat de begroting er komt uit te zien zoals is afgesproken."

'Niet chique'

Een woordvoerder van minister Hoogervorst (Financiën) noemt de actie "niet chique". Heinsbroek kan dan wel een brief hebben geschreven maar die heeft de meeste bewindslieden nog niet bereikt omdat zij met vakantie zijn. Ook geeft het geen pas om deze dingen via de media te spelen, vindt de woordvoerder. "Dat moet niet in het openbaar maar in de beslotenheid van het kabinet."

Verder zijn de afspraken helder, meent hij. Eerst moet de begroting op orde zijn, pas daarna kan de regering geld gaan teruggeven aan de burger.