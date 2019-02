De Nederlandse overheid neemt een belang in de luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Het gaat om 12,68 procent, dat heeft op dit moment een waarde van 680 miljoen euro. Dat laat minister Wopke Hoekstra (Financiën) dinsdagavond weten.

"We willen een succesvolle onderneming waar alle belangen worden vertegenwoordigd", zei Hoekstra in een ingelaste persconferentie.

Volgens de bewindsman worden steeds vaker belangrijke beslissingen genomen in de luchtvaartcombinatie waar de Nederlandse overheid pas achteraf over werd geïnformeerd.

"We willen aan tafel zitten en niet verrast worden", zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die eveneens bij de persconferentie aanwezig was.

De Franse staat heeft sinds de fusie van het Franse Air France en het Nederlandse KLM in 2003 altijd al een belang gehad. Op dit moment is dat 14 procent. Hoekstra wil het Nederlandse belang uiteindelijk uitbreiden tot dezelfde omvang.

Schiphol en KLM 'cruciaal' voor Nederlandse economie

De internationale positie van Schiphol met KLM als homecarrier, is volgens de bewindsman "cruciaal" voor de vestigingsplaats van Nederland. Daarnaast zorgen Schiphol en KLM voor veel banen in Nederland.

De Nederlandse overheid bezit wel een kleine 6 procent aandelen KLM, maar tot vandaag dus niet van de luchtvaartcombinatie.

Er is de laatste weken wederom veel onrust rond Air France-KLM. Recent ging het om de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers. De baas van het luchtvaartconcern, Ben Smith, zou van hem af willen.

Elbers is inmiddels herbenoemd, maar het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de Fransen proberen zoveel mogelijk zeggenschap in handen te krijgen, met mogelijk banenverlies en een aftakeling van de internationale hupfunctie van Schiphol tot gevolg.

"Dit is een extra slot op de deur en een evenwicht in de belangen", zei Hoekstra. Het kabinet is hier volgens de bewindsman al maanden mee bezig. Het daadwerkelijk kopen van aandelen Air France-KLM is vorige week woensdag begonnen.