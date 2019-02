De Nederlandse douane heeft in de Rotterdamse haven een container met ongeveer 90.000 flessen wodka onderschept, die waarschijnlijk waren bedoeld voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding. Dat meldt het AD dinsdag.

De desbetreffende container lag in een schip verstopt onder de romp van een vliegtuig. De douane nam de container afgelopen vrijdag in beslag.

De container kwam in beeld bij de douane, toen de computersystemen alarm sloegen. Hierop schakelde de douane het ministerie van Buitenlandse Zaken in, die uiteindelijk samen met de rederij in Rotterdam een plan bedacht om de container van het schip te krijgen, aldus het AD.

Arno Kooij, directeur risicomanagement bij de douane zegt in een interview met de krant: 'Een paar dagen van tevoren krijgen wij de informatie over elke in- en uitkomende container op een schip. Onze computersystemen onderzoeken die gegevens. Als er bijvoorbeeld iets raars gebeurt, als er een gekke route is gevaren of als we een tip hebben gekregen, dan selecteert de computer die container voor controle.'

Van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bekend dat hij volop luxegoederen importeert, zoals televisies, kaas en champagne. Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van deze goederen naar het communistische land.

Momenteel wordt nog onderzocht of de flessen wodka inderdaad bedoeld waren voor de Noord-Koreaanse leider. Volgens het AD is dit wel het sterke vermoeden.