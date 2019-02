Saoedi-Arabië stuurt voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur naar de VS. Volgens een verklaring van het koninklijk huis in de Saudische hoofstad Riyad, gaat prinses Reema Bint Bandar bin Sultan bin Abdulasis de diplomatieke vertegenwoordiging in Washington leiden.

De prinses die in Amerika heeft gestudeerd, is eerder door het tijdschrift Forbes, uitgeroepen tot een van de 200 machtigste vrouwen in de Arabische wereld.

Haar voorganger, Khalid bin Salman, de jongere broer van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, wordt plaatsvervangend minister van Defensie in Riyad.

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn slecht. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanboel, staat de relatie tussen de twee landen onder druk.

De toekomstige ambassadeur zei na haar benoeming op Twitter: 'Ik zal, met toestemming van God, mijn land, haar leiders en al haar kinderen dienen en dat zal ik doen met alles wat in mijn vermogen ligt.'