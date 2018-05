Vliegtuigramp Venezuela kost 161 mensen het leven

In tegenstelling tot het ongeval in Griekenland is de directe oorzaak van de ramp in Venezuela duidelijk. De piloot maakte melding van motorproblemen en wilde een noodlanding maken in het Venezolaanse Maracaibo.

Slecht weer

Het contact met de verkeerstoren ging evenwel verloren en de kist stortte in slecht weer neer in de regio Sierra de Perija, niet ver van de grens met Colombia. Ooggetuigen zeiden dat de MD-82 van West Caribbean Airways als een baksteen uit de lucht viel en op de grond explodeerde.

Het toestel was van Panama op weg naar het Caribische eiland Martinique, een Frans overzees gebied. De passagiers waren inwoners van Martinique die terugkeerden van vakantie. De Franse president Chirac reageerde geschokt op de dood van de Franse staatsburgers. Dinsdagavond waren pas ongeveer zestig lichamen geborgen, zo berichtten Venezolaanse media op hun websites.

Dodelijk ongeval

West Caribbean Airways, gevestigd in het Colombiaanse Medellin, was al eerder betrokken bij een dodelijk ongeval. In maart kon een van de toestellen niet goed van de grond komen tijdens een start in de Colombiaanse stad Providencia. Het kleine toestel stortte neer op een nabijgelegen heuvel. Er vielen acht doden.

De maatschappij, die in 2000 begon met regionale vluchten, zou volgens media in Venezuela hoge schulden hebben. Bovendien zouden de meeste klachten die de Colombiaanse luchtvaartautoriteiten afgelopen jaar registreerden betrekking hebben gehad op West Caribbean Airways. De leeftijd van de co-piloot in het ramptoestel dinsdag - hij was 21 jaar - leidde ook tot nieuwe twijfels over de gang van zaken bij de maatschappij.

Technische problemen

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN moest het betrokken toestel eind vorige week nog enkele dagen aan de grond blijven omdat er technische problemen waren. Bij vertrek vanaf Panama werden er evenwel geen onregelmatigheden vastgesteld. De Franse autoriteiten hebben naar eigen zeggen het toestel in de afgelopen zes maanden tweemaal gecontroleerd op Martinique. Ook daar werd niets bijzonders gevonden.