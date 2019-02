Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 17 februari: brand in sloppenwijk Bangladesh en DENK-voorzitter Selçuk Öztürk kondigt deelname aan Eerste Kamerverkiezingen aan.

Een grote brand heeft zondag meer dan tweehonderd woningen verwoest in een sloppenwijk in de havenstad Chittagong in Bangladesh. Zeker acht mensen kwamen om het leven en meer dan vijftig anderen raakten gewond. (Foto: AFP)

Meerdere explosies vonden zaterdag plaats in rioolputten in New York. Op minstens drie verschillende plekken kwam ook vuur omhoog uit de putten. De oorzaak van het vuur is nog onbekend.

Een jonge panter in het Arnhemse Burgers' Zoo. (Foto: Rob Herstel)

DENK-voorzitter Selçuk Öztürk maakte zondag in Rotterdam bekend dat hij aan de Eerste Kamerverkiezingen zal meedoen als lijsttrekker voor zijn partij. (Foto: ANP)

Op het strand van 's-Gravenzande zijn dit weekend delen van een dierlijk skelet gevonden. Het karkas wordt later weggehaald voor verder onderzoek. Dan moet ook bekend worden welk dier het is. De politie heeft de botten tot die tijd opnieuw begraven. (Foto: Politie Westland)