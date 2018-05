New York geeft opnames noodoproepen 9/11 vrij (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zouden hierdoor mogelijk fouten "in de grootste reddingsoperatie in de Amerikaanse geschiedenis" aan het licht kunnen komen.

Burgemeester Michael Bloomberg gaf aanvankelijk het bevel om alle informatie geheim te houden. De krant The New York Times en familieleden van de slachtoffers van 9/11 dienden hiertegen echter klacht in op basis van het beginsel van de vrijheid van informatie. De brandweer van New York begon in oktober 2001 aan de transcripties van de noodoproepen, in totaal goed voor ongeveer 12.000 pagina's.