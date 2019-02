De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben zondag een kortetermijnakkoord ondertekend om de financiële bijdrage voor de militaire steun van de Verenigde Staten op het schiereiland te verhogen. Seoul komt daarmee tegemoet aan de eis van president Donald Trump voor meer geld voor de stationering van Amerikaanse legertroepen.

Als het Zuid-Koreaans parlement de nieuwe overeenkomst goedkeurt, betaalt Zuid-Korea dit jaar 1,03 biljoen won, 810 miljoen euro. Dat is ruim 55 miljoen euro meer.

In tegenstelling tot vorige deals, die voor vijf jaar werden gesloten, is deze slechts geldig voor 2019. De kans is daarom groot dat beide partijen al over enkele maanden weer aan de onderhandelingstafel zitten.

Ongeveer 28.500 militairen uit de Verenigde Staten zijn gestationeerd in Zuid-Korea. De VS heeft sinds de Koreaanse Oorlog, die werd gevoerd van 1950 tot 1953, een militaire aanwezigheid in het land.