Bij een schietpartij in de Brederodestraat in de Belgische stad Antwerpen is zaterdag een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten ernstig gewond. De Antwerpse politie heeft twee verdachten gearresteerd.

De slachtoffers werden gevonden op de stoep voor een Turkse cafetaria. De politie is volgens VTM in groten getale uitgerukt om de rust in de betreffende wijk te bewaren. Daarvoor zouden zo'n zeventig agenten op de been zijn.

Over de identiteiten van de slachtoffers is niets bekend.

In oktober 2017 vond er ook geweld plaats rond dezelfde horecagelegenheid. Toen vielen acht gewonden nadat een bus met aanhangers van de Koerdische PKK in de buurt verscheen om Turkse inwoners te provoceren.