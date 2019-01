De 61-jarige Robert Mitchell Jennings is als eerste persoon van 2019 geëxecuteerd in de Verenigde Staten. Hij kreeg woensdagochtend 06.33 uur (lokale tijd) in de staatsgevangenis van Texas een dodelijke injectie toegediend.

Texas nam in 2018 met dertien gevangenen al de meeste doodstraffen in de VS voor zijn rekening.

Jennings werd in 1988 veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij bij een mislukte overval op een seksshop agent Elston Howard (24) had doodgeschoten. Hij was op dat moment net onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij tien jaar van een straf van dertig jaar had uitgezeten voor een eerdere overval.

De agent was bij toeval in de winkel om de eigenaar te beboeten voor het vertonen van seksfilms zonde licentie. De mede-verdachte van Jennings werd in 1988 tot 55 jaar veroordeeld.

