De Consumentenbond heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg woensdag gevraagd nader onderzoek te verrichten naar mogelijk gevaarlijke lippenbalsems voor kinderen. De organisatie baseert zich op onderzoek van Test Aankoop, waaruit blijkt dat vijftien van de 21 geteste lippenbalsems mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten.

Omdat de meeste producten ook in Nederland verkrijgbaar zijn, heeft de Consumentenbond de minister gevraagd om te onderzoeken in welke producten, die in Nederland verkocht worden, de schadelijke stoffen zitten.

Ook verzoekt de organisatie de minister te onderzoeken in hoeverre informatie over bepaalde schadelijke stoffen op de verpakking en in de ingrediëntenlijst ontbreekt. De organisatie wil dat die informatie duidelijker wordt voor de consument.

Tot slot vraagt de Consumentenbond de minister te onderzoeken of de Europese regelgeving rondom deze producten aangescherpt kan worden.

In het bijzonder omdat het hier volgens de organisatie gaat om producten die door hun smaak en verpakking extra aantrekkelijk zijn voor kinderen. Zo worden smaken als aardbei, Chupa Chups, cola en Fanta en verpakkingen met Disney-prinsessen, Hello Kitty en Minions aangeboden.

Lippenbalsems ook verkrijgbaar in Nederland

Test Aankoop, de Belgische zusterorganisatie van de Consumentenbond, onderzocht lippenbalsems die te koop zijn bij onder meer Kruidvat, HEMA, H&M, Claire's en verschillende drogisterijen en supermarkten.

Volgens de Consumentenbond is de kans bij lippenbalsems groot dat gebruikers het product binnenkrijgen. Als die zijn gemaakt met zoete smaken is de kans nog groter, aldus de organisatie.

De 15 merken lippenbalsems voor kinderen waarin gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen, vind je hier.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!