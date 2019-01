De populairste kindernamen van 2018 waren Lucas en Julia. Maar liefst 797 ouders noemden hun nieuwe spruit Julia en 681 nieuwe kinderen kregen de naam Lucas.

Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank, die deze gegevens bijhoudt, dinsdag bekendgemaakt.

Dit betekent dat er twee nieuwe 'topnamen' zijn. In 2017 waren de meest voorkomende nieuwe namen voor baby's Emma en Noah. Emma staat dit jaar op de tweede plek (704 keer vernoemd). Julia, die nu bovenaan staat, behaalde in 2017 de vierde plek in de lijst. Lucas stond in 2017 op de tweede plek bij de jongensnamen. In 2016 stonden Daan en Anna bovenaan.

Het is volgens de SVB opvallend hoe groot de verschillen in nieuwe namen per provincie zijn. Zo komt de koploper van Nederland, Lucas, niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Groningen.

Lieke populair in noorden, Jan in Zeeland

In de noordelijke provincies is Lieke veruit de populairste meisjesnaam. Jongens worden in het noorden vaak Thijs (Groningen), Jesse (Friesland), Daan (Drenthe) of Bram (Overijssel) genoemd.

In Zeeland is de jongensnaam Jan veruit het populairst. Deze naam staat landelijk gezien niet eens in de top 25.

In Nederland werden in 2018 in totaal 169.134 baby's geboren. Er werden meer jongetjes geboren (86.631) dan meisjes (82.503).

