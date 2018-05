Zwijgende pianoman wellicht nooit geïdentificeerd

Er zijn al honderden tips binnengekomen over de identiteit van de blonde pianist, die door de media 'pianoman' gedoopt is, maar die leverden vooralsnog niks op. De pianoman zelf kan bij die zoektocht niet helpen, want hij heeft sinds hij werd gevonden nog niks gezegd.

Artsen van de psychiatrische inrichting in Dartford in het zuiden van Engeland, waar de pianoman verblijft, dachten eerst dat hij leed aan een posttraumatisch stress-syndroom. Mogelijk is de man echter een autistisch genie, wat zou verklaren waarom hij niet communiceert, maar wel briljant piano speelt.

De psychiaters in Dartford blijven hopen dat de pianoman zijn mond open zal doen om het mysterie rond zijn persoon op te lossen. Tot die tijd moeten ze het doen met zijn prachtige pianospel.