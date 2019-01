Aan zee kan het zondagavond tijdelijk gaan stormen. De wind trekt aan de kust van Zeeland en Zuid-Holland aan naar stormachtig.

Het KNMI heeft als waarschuwing voor die twee provincies zaterdag al code geel afgegeven. De windsnelheid kan aan de west- en zuidwestkust oplopen tot 90 kilometer per uur.

Weerplaza meldt dat een depressie die over de Noordzee trekt de oorzaak is van het onstuimige weer. De depressie zet koers van Schotland richting het noorden van Nederland. Vooral aan de westkant van het lagedrukgebied waait het stevig, wat leidt tot stormachtige wind op het zuidelijke gedeelte van de Noordzee.

Zondag regent het in de ochtend op veel plaatsen flink. In de middag neemt de regen in intensiteit af. De temperatuur blijft rond de 6 graden steken.

De kans op een officiële storm is erg klein. Daarvoor moet het namelijk minimaal een heel uur met windkracht 9 waaien. De laatste keer dat sprake was van een officiële storm is een jaar geleden. Toen stormde het op 24 januari enige tijd op de Wadden.

Verder wordt het zondag een natte dag, met vooral in het zuidwesten en zuiden veel buien. Na het weekend wordt het kouder en trekken er winterse buien over, met kans op hagel en natte sneeuw.