In de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met drie redacteuren terug op de week.

We hebben het deze week over de Spaanse peuter Julen die tientallen meters naar beneden is gevallen in een waterput. Ook bespreken we de sneeuwval in Nederland. Dinsdag reden er minder treinen en waren de files langer dan ooit, of leek dat maar zo? Verder kijken we naar de transfer van Ajax-speler Frenkie de Jong die voor 75 miljoen euro verkocht is aan FC Barcelona.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met redacteur Lisa van der Wal, samensteller Joost Nederpelt en chef van de sportredactie Daan Smink.

