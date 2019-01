Koploper PSV heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies geleden. FC Emmen kwam na een 0-2-achterstand verrassend terug tot 2-2.

Lange tijd leek er weinig aan de hand voor PSV in stadion De Oude Meerdijk. Luuk de Jong kopte al vroeg in de eerste helft de 0-1 binnen. Het was de vijftiende treffer van het seizoen voor de topscorer van de Eredivisie.

Na rust werd tot tweemaal toe een treffer van PSV afgekeurd na ingrijpen van de VAR, maar een doelpunt van Angeliño telde wel. Invaller Nicklas Pedersen tekende in de tachtigste minuut en in blessuretijd voor de treffers van Emmen.

PSV heeft na achttien duels 49 punten en drie punten meer dan Ajax. De Amsterdammers spelen zondag (aftrap 16.45 uur) thuis tegen sc Heerenveen en kunnen de koppositie overnemen.

FC Emmen lijkt ondanks het verrassende gelijkspel in de tweede seizoenshelft een zware strijd tegen degradatie tegemoet te gaan. De nieuwkomer in de Eredivisie heeft achttien punten en houdt momenteel alleen Excelsior (zestien punten), NAC Breda (vijftien) en De Graafschap (vijftien) onder zich.

De Jong kopt PSV op voorsprong

PSV kwam na een kwartier op voorsprong, nadat Emmen-middenvelder Michael Chacón zich in eigen strafschopgebied liet aftroeven door De Jong. De spits bezorgde de bal bij Denzel Dumfries en kopte vervolgens zijn voorzet via binnenkant paal achter doelman Kjell Scherpen.

Het was de 99e treffer van De Jong in het shirt van PSV. In de Eredivisie heeft De Jong 81 goals voor de Eindhovenaren gemaakt, waarmee hij gedeeld negende is op de eeuwige ranglijst samen met Harry Lubse.

Even later was De Jong bij een enorme kans betrokken. De spits legde de bal met de borst klaar voor Dumfries, die van een meter of 6 wild over schoot. PSV bleef de betere ploeg en Emmen kwam voor rust niet verder dan enkele halve kansen.

VAR keurt treffers van PSV af

Zo'n tien minuten na rust dacht PSV op 0-2 te komen, toen Scherpen na een kopbal van De Jong blunderde en de bal via Caner Cavlan in het eigen doel caramboleerde. Op advies van de VAR keurde scheidsrechter Jochem Kamphuis het doelpunt af omdat Dumfries in buitenspelpositie Cavlan hinderde.

Na 67 minuten moest de VAR opnieuw ingrijpen toen Pablo Rosario raak schoot voor PSV. De bal schampte de hand van Érick Gutiérrez, die zelfs een gele kaart kreeg voor de onopzettelijke handsbal.

In de 71e minuut hoefde er geen VAR aan te pas te komen toen Angeliño de bal in de kruising joeg. De Spaanse verdediger tekende op aangeven van Steven Bergwijn voor zijn eerste treffer in dienst van PSV.

FC Emmen was in de tweede helft nog nauwelijks dreigend geweest, toen invaller Nicklas Pedersen in de tachtigste minuut de bal langs PSV-doelman Jeroen Zoet schoof: 1-2. De Deen stond toen precies 71 seconden in het veld.

In blessuretijd kopte Pedersen opnieuw raak. Hij profiteerde van chaos in de PSV-defensie nadat doelman Scherpen bij een hoekschop mee naar voren was gegaan.

PSV speelt volgende week zaterdag thuis tegen FC Groningen, FC Emmen neemt het in de negentiende speelronde op tegen VVV in Venlo.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie