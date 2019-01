Nog vijftig mensen zijn vermist na de terroristische aanslag op het luxe hotel Dusit in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De vermisten zouden in het hotel zijn op het moment van de aanval.

Dat zegt Rode Kruis Kenia, nadat president Uhuru Kenyatta woensdag omstreeks 8.30 uur (Nederlandse tijd) het einde van de veiligheidsoperatie bekendmaakte.

De vier militanten die dinsdag een hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hadden overgenomen, werden woensdagochtend gedood door de veiligheidsdiensten. De aanslag heeft aan zeker veertien burgers het leven gekost.

Het doelwit van de aanslag was het luxe hotel Dusit aan de chique noordkant van het centrum van de Keniaanse hoofdstad. In het hotel zijn onder meer kantoren, vergaderruimtes, winkels en restaurants gevestigd.

Zelfmoordterrorist blies zichzelf op, overige daders urenlang in hotel

De daders hadden auto's bij het hotel opgeblazen, voordat ze het pand binnengingen. Daar blies een zelfmoordterrorist zichzelf op. De overige daders verschansten zich daarna urenlang in het gebouw.

In totaal werden meer dan zevenhonderd personen geëvacueerd. In de nacht van dinsdag op woensdag zaten zeker twee groepen mensen vast in het hotel. Het was in de nachtelijke uren relatief rustig, maar in de vroege ochtend laaide het geweld weer op.

