Passagiers overleven crash op luchthaven Toronto (video)

De waarschijnlijke oorzaak van het ongeval was blikseminslag. De Franse en Canadese autoriteiten kondigden in de nacht van dinsdag op woensdag een nauwgezet gezamenlijk onderzoek aan. Ten tijde van de landing van de Airbus was er op Pearson een waarschuwing van kracht voor onweer en bliksem, waardoor de activiteiten op de platforms al stillagen.



Auto's staan stil op de rijbaan om naar het ongeluk te kijken



Volgens de Amerikaanse zender CNN werden ruim veertig passagiers met lichte verwondingen of een shock naar een ziekenhuis gebracht. Ook de piloot zou lichtgewond zijn geraakt. Onder de gewonden is een negen maanden oude baby, meldde de Canadese zender CBC .

Geschokt

Veel reizigers aan boord waren diep geschokt. Ze werden opgevangen op de luchthaven, in hotels en in ziekenhuizen in de Canadese stad. Sommige passagiers waren na de crash opgepikt door autobestuurders die op snelweg 401 reden, vlakbij het brandende vliegtuig.

De brand brak volgens ooggetuigen uit in de staart van het vliegtuig, dat van de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs kwam. De A340-300 kwam 200 meter van het einde van de landingsbaan tot stilstand in een diepe greppel. Volgens een ooggetuige kon iedereen rap worden geƫvacueerd voordat de brand groter werd. In 1978 kwam een toestel van Air Canada ook al die greppel terecht. Toen vielen er twee doden.

Bliksem

"Ik moest rennen voor mijn leven", zei Airbus-passagier Roel Bramar tegen de zender CBC. Andere ooggetuigen verklaarden dat de landing plaatshad in slecht weer en dat het onweerde en bliksemde. Mogelijk heeft de bliksem de elektronica van het vliegtuig lamgelegd. Daardoor zouden de piloten de controle over het toestel zijn verloren kort na de landing. Ooggetuigen zeiden dat kort voor landing alle verlichting in het toestel plots uitging.

Op televisiebeelden was na de crash een grote vuurbal te zien. Honderden brandweerlieden probeerden vervolgens het hevige vuur te blussen. Dikke rookpluimen kwamen uren later nog van het toestel af. Het autoverkeer nabij de luchthaven werd ernstig ontregeld door de rookontwikkeling en het vliegverkeer op de drukste luchthaven van Canada kwam volledig tot stilstand.

De Airbus 340, al veertien jaar in de lucht, heeft een goede staat van dienst. Volgens de website van de Europese vliegtuigbouwer was het type betrokken bij vier grotere incidenten sinds 1994, alle zonder dodelijke slachtoffers. Op 20 januari 2004 brak er brand uit tijdens werkzaamheden aan het toestel op Charles de Gaulle. In november 1997 moest een A340 een noodlanding maken op Heathrow in Londen wegens een probleem met het landingsgestel. Niemand raakte gewond.

Op 8 augustus 1998 was er een incident met dit type Airbus op de luchthaven van Brussel, ook toen met het landingsgestel. Op 9 april 2004 was er een probleem bij het vertrek van een A340 in Singapore. Het toestel schoot door bij de vertrekbaan, maar uiteindelijk liep ook deze manoeuvre met een sisser af. De A340 die dinsdag in Toronto van de baan schoot, was in juli voor het laatst volledig technisch gecontroleerd.