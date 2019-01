Google heeft in Litouwen een vergunning gekregen waarmee het bedrijf, met expliciete toestemming van een klant, bankgegevens van Europeanen kan inzien.

Google heeft de vergunning uit Litouwen sinds eind 2018 in handen, meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.

Door Europese regels kunnen bedrijven met een Litouwse licentie in de toekomst ook in andere EU-landen gebruikmaken van de rechten onder deze vergunning.

De mogelijkheid voor derde partijen om inzicht te krijgen in bankgegevens, is onderdeel van de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2. In Nederland wordt de richtlijn naar verwachting later dit jaar van kracht: de Eerste en Tweede Kamer zijn al akkoord.

Hoewel klanten expliciet toestemming moeten geven voordat bedrijven inzicht krijgen in hun bankrekeningen, vrezen privacyvoorstanders dat consumenten deze toestemming relatief eenvoudig zullen geven, bijvoorbeeld in ruil voor kortingen.

Google zegt de mogelijkheden van PSD2 te onderzoeken, meldt het FD. Het bedrijf zegt geen concrete plannen te hebben om de richtlijn te gebruiken voor het ontwikkelen van betaaldiensten.

Google heeft in het buitenland al een eigen betaaldienst, Google Pay, waarmee gebruikers via hun smartphone in winkels betalingen kunnen doen.