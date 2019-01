De Orthodoxe Kerk van Oekraïne, die vorig jaar werd opgericht, heeft zich zaterdag formeel afgescheiden van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het hoofd van de wereldwijde Orthodoxe Kerk, patriarch Bartholomeus, tekende in de Turkse stad Istanbul een verklaring waarmee de Oekraïense kerk onafhankelijk werd verklaard.

Bartholomeus zette in het bijzijn van de Oekraïense president Petro Poroshenko zijn handtekening onder een zogeheten 'tomos', een kerkdecreet.

Die zet werd al in oktober vorig jaar aangekondigd en heeft geleid tot woedende reacties uit Rusland, meldt de BBC. De Russisch-Orthodoxe Kerk verbrak in oktober uit protest de banden met het wereldwijde kerkbestuur, dat ook na de islamitische verovering van Constantinopel in de 15de eeuw in die stad - het latere Istanboel - gevestigd bleef.

Traditioneel gezien viel de Oekraïens-Orthodoxe Kerk onder het gezag van de Russische. Dat was eeuwenlang het geval. In die relatie kwamen spanningen na de val van de Sovjet-Unie, toen Oekraïne weer onafhankelijk werd.

In het licht van het in recente jaren opgelaaide Russisch-Oekraïens conflict en de inlijving van de Krim door Rusland in 2014 was de bestaande situatie voor veel Oekraïense gelovigen niet meer acceptabel.

Er is nog wel een vleugel van de Russisch-Orthodoxe Kerk actief in Oekraïne, maar die vreest een groot deel van de 12.000 parochies kwijt te zullen raken aan de nieuwe Oekraïens-Orthodoxe Kerk.