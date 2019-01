De gemeente Den Haag heeft zestig schademeldingen binnengekregen nadat het vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw voor een vonkenregen zorgde in Scheveningen. Dit laat een woordvoerder vrijdag weten aan NU.nl

Het gaat zowel om meldingen van schade aan bijvoorbeeld huizen als 'kleinere' schades zoals aan een fiets.

De brandweer is dinsdag tot in de middag beziggeweest met het nablussen van het vuur. Op meerdere plekken in Scheveningen was brand ontstaan.

Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zal onderzoek doen naar de gebeurtenissen, maar dinsdag werd al wel bekend dat het vreugdevuur 13 meter hoger was dan afgesproken.

Informatiebalie stadsdeelkantoor nog rustig

In het stadsdeelkantoor van Scheveningen is vrijdag een speciale informatiebalie geopend. Daar was het vrijdag rustig, hoogstens tien mensen kwamen langs.

De schadeomvang door de vonkenregen in Scheveningen is nog niet bekend, omdat verzekeraars nog geen totaalbeeld van alle schadeclaims hebben. Het gaat voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden.