Duizenden mensen hebben eilanden in Thailand verlaten. Dit is vanwege de komst van de tropische storm Pabuk, die naar verwachting vrijdag aan land komt.

De weerkundige dienst van Thailand waarschuwt dat de tropische storm gepaard gaat met harde wind, overvloedige regenval, golven van 5 tot 7 meter en vloedgolven die het land kunnen overspoelen.

In de komende dagen zal de storm populaire bestemmingen als Koh Phangan, Koh Tao, Ko Samui, Phuket en Krabi treffen. Momenteel zijn er windstoten tot boven de 100 kilometer per uur en dat kan verder oplopen.

Pabuk wordt mogelijk de zwaarste storm in decennia in Thailand, zeggen de autoriteiten tegen CNN. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd zijn. Volgens een regeringswoordvoerder gaat het zeker om duizenden personen.

Het is momenteel hoogseizoen in het Aziatische land. "We hebben de toeristen twee dagen geleden al gewaarschuwd", vertelt de zegsman tegen de Amerikaanse omroep. "De meeste van hen hebben de eilanden al verlaten."

Vanwege de slechte weersomtandigheden zijn er minder vluchten en veerdiensten.

Tientallen Nederlanders vast op eilanden

De alarmcentrale van de ANWB heeft dertig tot veertig telefoontjes gehad van Nederlanders die vastzitten op eilandjes. Ze kunnen niet meer weg omdat er een tropische storm aankomt en de golven nu al te hoog zijn voor de veerdiensten, aldus een woordvoerder.

"We drukken mensen op het hart goed te luisteren naar de lokale autoriteiten en eventueel een beroep te doen op de reisverzekering", zegt hij.