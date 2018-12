In Enschede is een man vermoedelijk door een explosie om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in de Gerststraat. Eerder overleed al een persoon in de Friese plaats Morra.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

In Morra overleed maandagavond een persoon. Mogelijk ook door vuurwerk. Dat gebeurde op de Achterweg in het dorp. Ook daar is de politie nog bezig met onderzoek.

In meerdere steden zijn al gewonden gevallen door vuurwerk. Zo raakten twee kinderen in Breda gewond en werd iemand in Den Haag geraakt door vuurwerk bij het verlaten van een huis.