Duitsland gaat een eenmalige compensatie van 2.500 euro betalen aan slachtoffers van de Holocaust die als kind nazi-Duitsland zijn ontvlucht.

Het gaat om de kinderen die destijds vertrokken met het zogenoemde 'Kindertransport'. Naar schatting leven er nog duizend van de tienduizend kinderen die toen werden weggevoerd, schrijft AP News maandag. De meesten van hen zijn vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk.

De organisatie die de overlevenden vertegenwoordigt, spreek van een "symbolische daad". "In de meeste gevallen zijn de achtergebleven ouders in concentratiekampen vermoord", zegt voorzitter Greg Schneider van de Conference on Jewish Material Claims Against Germany. "Veel overlevenden hebben grote psychologische problemen."

Na de Kristallnacht op 9 november 1938 besloot de Britse overheid Joodse kinderen uit door Duitsland bezette gebieden als vluchtelingen op te nemen. Het eerste transport kwam op 2 december van dat jaar aan in Harwich. De kinderen waren afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen.

Op 1 september ging het laatste transport vanuit Duitsland richting het Verenigd Koninkrijk. Dat was de dag waarop de Tweede Wereldoorlog begon met de Duitse en Russische inval in Polen. Daarna vertrokken de 'Kindertransporten' vanuit andere landen zoals Nederland. Maar daar kwam tijdens de Duitse bezetting van Nederland een einde aan.

Overlevenden van een 'Kindertransport' bij een herdenking in Londen in 2018. (foto: Hollandse Hoogte)

Overlevenden inmiddels op leeftijd

De overlevenden zijn inmiddels in de tachtig. Volgens Schneider denken de meesten van hen nog geregeld terug aan het moment dat ze op de trein stapten, terwijl ze voor de laatste keer afscheid moesten nemen van hun familieleden.

Sinds 1952 heeft Duitsland meer dan 80 miljard euro betaald aan slachtoffers van de Holocaust. De Conference on Jewish Material Claims Against Germany blijft met de Duitse regering onderhandelen over schadevergoedingen voor meer slachtoffers van de Holocaust.