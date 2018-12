Kosovo gaat ondanks kritiek vanuit buurland Servië en de NAVO een eigen leger opzetten. Het parlement in Pristina ging vrijdag akkoord met drie wetten die voorzien in het omvormen van het huidige korps licht bewapende veiligheidstroepen tot een goed bewapend leger met vijfduizend soldaten.

Alle elf Servisch-Kosovaarse parlementsleden boycotten de stemming. Het kan nog jaren duren voordat het leger inzetbaar is.

Servië noemt het opzetten van een eigen leger door Kosovo een provocatie en dreigt alle soldaten van Kosovo te arresteren als ze op Servisch grondgebied komen. "Het kan gebeuren dat wij militair moeten ingrijpen", aldus premier Ana Brnabic.

Volgens Servië kan het leger worden gebruikt om Serviërs het land uit te zetten. De Kosovaarse regering ontkent dit.

Het grotendeels door etnische Albanezen bewoonde Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië nadat een opstand door Albanezen tegen Servië in 1998 was beëindigd.

NAVO teleurgesteld over besluit Kosovo

De NAVO toonde zich vrijdag teleurgesteld over het besluit van het Kosovaarse parlement. "Wij betreuren deze stap en moeten nu onze relatie met de strijdkrachten van Kosovo herzien", zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een verklaring. "De actie is slecht getimed."

De Europese Unie laat weten de kijk van Stoltenberg te delen. Het opzetten van een leger mag volgens de EU alleen geleidelijk en in overeenstemming met de Kosovaarse grondwet gebeuren.

Premier: 'Dit is een logische stap'

De controversiële oprichting van een apart leger voor Kosovo is volgens premier Ramush Haradinaj onderdeel van een natuurlijke evolutie. "Het proces van de transformatie van de veiligheidstroepen begon tien jaar geleden, onder de actieve begeleiding en hulp van onze NAVO-partners, waaronder Duitsland", zei de premier.

"Het heeft nu een punt bereikt waarop dit een logische stap is", voegde hij eraan toe.

