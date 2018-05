Wandellegioen in grote aantallen over eindstreep (video)

NIJMEGEN - Lopen en zwaaien met handen en gladiolen. Dat is wat de deelnemers aan de Vierdaagse vrijdag doen tijdens de intocht in Nijmegen. Het wandellegioen trok vanaf het middaguur in grote aantallen over de eindstreep in het centrum van Nijmegen. Maar liefst 38.225 wandelaars haalden de eindstreep.