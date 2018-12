De Franse politie heeft 412 mensen opgepakt vanwege de rellen van zaterdag in Parijs. Ook raakten daar volgens Franse media minstens 133 mensen gewond, onder wie 23 agenten. Dat zijn er fors meer dan eerder bekend was gemaakt.

De Franse hoofdstad was zaterdag het toneel van gewelddadige protestacties. Betogers wierpen barricades op en bekogelden de politie. Die vuurde traangas af.

In heel Frankrijk waren ongeveer 75.000 betogers op de been om tegen de regering te demonstreren.

Demonstranten botsten een week geleden ook al met de politie in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron overlegt zondag met zijn premier en minister van Binnenlandse Zaken over de aanhoudende rellen. Ze willen onder meer kijken hoe een dialoog kan worden opgestart met protestbeweging 'Gele Hesjes', die geen echte leiders heeft.

"We moeten nadenken over maatregelen die we kunnen nemen om te voorkomen dat deze incidenten zich herhalen", zei een regeringswoordvoerder tegen radiozender Europe 1. Het uitroepen van de noodtoestand wordt overwogen.

Arc de Triomphe beschadigd

De Franse president Emmanuel Macron heeft na zijn terugkeer uit Argentinië direct een bezoek gebracht aan de Arc de Triomphe. De beroemde triomfboog in Parijs liep schade op tijdens de zware rellen van zaterdag.

Op televisiebeelden is te zien hoe relschoppers vernielingen aanrichten in het interieur van de Arc de Triomphe. Er is onder meer een beeld van het Franse nationale symbool Marianne kapot geslagen. Ook is de boog besmeurd met graffiti.

