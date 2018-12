Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Succesvolle landing op Mars

De InSight van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is, na 484 miljoen kilometer vliegen, aangekomen op Mars. De verkenner werd op 5 mei 2018 gelanceerd. Het verlossende levensteken van InSight kwam ongeveer acht minuten na de landing aan op aarde.

De InSight bestaat uit een Marslander met meerdere meetinstrumenten die grondonderzoek zullen uitvoeren op de 'Rode Planeet'. Het is de eerste verkenner ooit die meters diep in de grond van de planeet zal gaan boren.

Aantal bijstandskinderen gedaald

Het aantal bijstandskinderen in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gedaald. Eind vorig jaar leefden 228.000 kinderen in een gezin dat moest rondkomen van de bijstand, drieduizend minder dan een jaar eerder.

Bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van de jaarlijkse Jeugdmonitor.

Het is de eerste daling sinds 2009, toen er 183.500 bijstandskinderen waren. Tot en met 2016 steeg dit aantal met 45.000. Volgens het CBS is de daling zichtbaar in alle grote herkomstgroeperingen, met uitzondering van gezinnen met een Syrische achtergrond.

Nederlands voetbal in de lift

Nederland heeft dankzij de overwintering van Ajax in de Champions League goede zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ons land lost concurrent Oostenrijk weer af op de belangrijke elfde plek.

De zege van Ajax op AEK Athene (0-2) én het bereiken van de knock-outfase leverde zeven punten op, wat omgerekend 1,4 punt op de coëfficiëntenlijst betekent. Nederland stijgt daardoor van 28.833 naar een totaal van 30.233.

Als Nederland plaats elf aan het eind van dit seizoen nog steeds in handen heeft, betekent dat zeer waarschijnlijk dat de kampioen van volgend seizoen rechtstreeks de Champions League in mag.

Broers vinden Romeinse munten

Twee broers hebben bij de Brabantse plaats Berlicum ruim honderd Romeinse munten gevonden. Wim en Nico van Schaijk troffen de munten een jaar geleden al aan met hun metaaldetector. Ze deden hun vondst vlak bij de Aa ter hoogte van Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel).

Het gaat om 4 zilveren denarii en 103 voornamelijk bronzen sestertii en assen. Deskundige Liesbeth Claes stelde vast dat ze zijn geslagen in het tijdvak van de regeerperiode van keizer Vespasianus (69 na Christus) tot aan die van keizer Marcus Aurelius (180 na Christus).

Het is duidelijk dat de munten lang in een natte omgeving hebben gelegen. Mogelijk hebben Romeinen ze bij een oversteekplaats in het water geworpen als een soort offer voor een veilige oversteek.

NS betaalt schadevergoeding voor Jodentransporten

De NS gaat slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust die met treinen van de organisatie zijn vervoerd een schadevergoeding betalen. De NS stelt een commissie in die gaat uitzoeken welke mensen een vergoeding zullen krijgen en op welke manier.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de NS door de nazi's gevraagd treinstellen beschikbaar te stellen en een dienstregeling op te stellen om mensen naar concentratiekampen te kunnen vervoeren.

De NS heeft zeker 2,5 miljoen euro aan de transporten verdiend. In 2005 heeft het bedrijf al schuld bekend en excuses aangeboden. Sindsdien steunt de NS meerdere projecten voor het herdenken van slachtoffers.

Delftse satelliet in baan rond aarde

Een satelliet uit Delft is vanuit India in een baan rond de aarde gebracht. De HiberOne moet ervoor zorgen dat apparaten verbonden zijn met internet. De haven van Rotterdam gaat de satelliet straks gebruiken om bijvoorbeeld zeecontainers te volgen.

Boskalis wil met HiberOne boeien op open zee in de gaten houden en spoordienstverlener Ovinto is van plan om met de satelliet treinwagons te volgen. Op de containers, boeien en wagons zitten chips, die constant signalen naar de satelliet sturen.

Dochter voor Waylon en Bibi Breijman

Waylon en zijn vriendin, vlogger Bibi Breijman, hebben een dochter gekregen. Ze hebben haar de naam Teddy gegeven.

De zanger deelde een foto van Breijman die hun dochter vasthoudt en opende zijn bericht met een tekst van de Haagse cabaretier Harrie Jekkers. "Onze liefde heeft zich vermenigvuldigd op 24 november 2018 met de geboorte van onze dochter Teddy Bijkerk", aldus de 38-jarige Waylon, die eigenlijk Willem Bijkerk heet.

De 27-jarige Breijman deelde dezelfde foto. "Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou."