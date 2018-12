Het kabinet komt met een aanvullende stemverklaring bij het VN-migratiepact waarin staat dat de inhoud van het pact niet juridisch bindend is, zo bevestigen ingewijden na berichtgeving door de Volkskrant.

Het kabinet was al van plan het pact te ondertekenen, maar na politieke onrust is ervoor gekozen om een extra verklaring aan de afspraken toe te voegen.

In het pact, waar 10 en 11 december in het Marokkaanse Marrakesh over gestemd wordt, staan afspraken over onder meer veilige en gereguleerde migratie. Er wordt verwezen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de rechten van vluchtelingen en migranten garandeert.

De landen spreken in het pact uit dat migratie een wereldwijd probleem is dat niet door landen alleen opgelost kan worden en dat internationale samenwerking daarom noodzakelijk is. In het pact staat expliciet vermeld dat de afspraken juridisch niet bindend zijn en dat van een overdracht van soevereiniteit geen sprake is.

Migratietegenstanders vrezen aantasting soevereiniteit

Desalniettemin is in een aantal landen onrust ontstaan over de intentieverklaring, die ook wel bekendstaat als het Pact van Marrakesh. Onder meer de rechts-populistische antimigratieregeringen van de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk kondigden eerder al aan niet te zullen instemmen.

Zij vrezen dat het pact de nationale soevereiniteit juist wel aantast en stellen dat de afspraken wel degelijk juridisch bindend zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, bij de antimigratiepartijen PVV en FvD. Zij stellen al weken dat asieladvocaten met het Marrakesh-pact in de hand de afspraken uit het pact bij de rechter kunnen afdwingen.

In de loop van afgelopen weken heeft die boodschap bij de rechtse coalitiepartijen VVD en CDA gehoor gevonden. Ook zij willen weten wat de juridische consequenties zijn.

Rutte: 'Pact zegt dat het geen juridisch bindend document is'

Premier Mark Rutte heeft meerdere malen gezegd dat het pact de soevereiniteit van staten respecteert en juridisch niet bindend is. "De tekst van het pact zegt letterlijk dat het geen juridisch bindend document is. Daar baseer ik me op", aldus Rutte begin deze maand.

"En dat betekent dus dat wij het recht hebben om onze eigen grenzen te beheren, ons eigen toelatingsbeleid te voeren. We kunnen zelf onderscheid maken tussen reguliere en irreguliere migratie. Alles onder het behoud van onze eigen wetgeving."

Toch is staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) inmiddels al een maand bezig met een juridische analyse na Kamervragen van Thierry Baudet (FvD). Een debat over het migratiepact zal naar verwachting volgende week plaatsvinden. De juridische analyse moet daarvoor af zijn.

Daarop vooruitlopend komt het kabinet nu met een aanvullende stemverklaring waarin het behoud van de nationale soevereiniteit benadrukt wordt. Voor D66, dat voor het pact is, is dat geen probleem. Voor de regeringspartij verandert de aanvullende verklaring niets aan de inhoud van het pact.

