Er wordt nauwelijks bijgehouden of medische implantaten bijwerkingen of andere effecten hebben. Ook worden implantaten voordat ze op de markt komen op maar weinig mensen getest, blijkt uit wereldwijd onderzoek waarover Radar en Trouw zondag berichten.

Het onderzoek bekeek de mogelijke risico’s van het plaatsen van implantaten als bekkenbodemmatjes en borstimplantaten.

Radar meldt dat het bijvoorbeeld gaat over lekkende implantaten, apparaatjes die stroomstoten geven als het niet nodig is of juist uitvallen en hulpmiddelen die organen perforeren waardoor patiënten zwaar letsel oplopen of zelfs overlijden.

In tegenstelling tot medicijnen, die uitgebreid worden getest, komen implantaten veel makkelijker op de markt, schrijft Trouw. Een experiment met een proefdier volstaat vaak al. Wanneer een medicijnproef niet goed gaat, kunnen proefpersonen stoppen met slikken. Bij implantaten is dat lastiger: die moeten operatief verwijderd worden. Daarom worden medische hulpmiddelen vaak op kleinere groepen getest.

1,7 miljoen letselgevallen en bijna 83.000 doden

Uit het onderzoek blijkt dat medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht, de afgelopen tien jaar kunnen worden gekoppeld aan 1,7 miljoen gevallen van letsel en bijna 83.000 doden.

De gegevens zijn bekend geworden doordat meer dan 250 journalisten uit 36 landen, verenigd in het International Consortium of Investigative Journalists, documenten hebben opgevraagd. Het onderzoek, The Implant Files, vond plaats na een Nederlands voorstel. Er werden 1.300 Wob-verzoeken ingediend om vertrouwelijke informatie te krijgen.

Problemen met borstimplantaten

De afgelopen jaren was er onder meer veel ophef over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Franse PIP-borstimplantaten bleken een verhoogde kans op scheuren en lekken te hebben en er werden glasvezeldeeltjes gevonden op implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed.

Het International Consortium of Investigative Journalists is onder meer bekend van de Panama Papers, waarin namen van bedrijven en personen werden onthuld die hun geld via het bedrijf in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat niet altijd illegaal is, zorgde het wel voor veel verontwaardiging.

