Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 26 november 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak hof in zaak kindermisbruik op opvang Partou De Bilt

In het hoger beroep van de kindermisbruikzaak in De Bilt wordt uitspraak gedaan tegen de man die heeft bekend dat hij kinderen van de opvang Partou ontuchtige handelingen bij hem heeft laten uitvoeren. De man was werkzaam in de kinderopvang. Hij kreeg van de rechtbank twintig maanden cel met tbs opgelegd, in plaats van de geëiste dertig maanden cel en tbs. In hoger beroep vroegen de officieren van justitie een straf van 26 maanden op te leggen met tbs.

Uitspraak zaak jonge jihadiste die aanslag wilde plegen

Het Hof doet uitspraak in de zaak van de negentienjarige vrouw uit het Limburgse Wanssum die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jihadistische aanslag wilde plegen op een gebouw in Nederland. De rechtbank sprak haar eind vorig jaar vrij van deze beschuldiging. De rechter achtte alleen bewezen dat de destijds zeventienjarige vrouw zich voorbereidde om zich bij terreurorganisatie IS in Syrië aan te sluiten. De inlichtingendienst AIVD wist haar vertrek te voorkomen. Half november kreeg de vrouw in hoger beroep dertig maanden cel tegen zich geëist.

Uitreiking Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Koningin Máxima reikt de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2018 uit aan dirigent en componist Reinbert de Leeuw. De oeuvreprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. De eerdere winnaars van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs zijn Geert Mak (2017), Heddy Honigmann (2016), Francine Houben (2015), Johan Simons (2014), Piet Oudolf (2013), Lidewij Edelkoort (2012), Anton Corbijn (2011) en het Orkest van de Achttiende Eeuw (2010).

En verder:

- Worden de auteurs en het thema van de Kinderboekenweek 2019 bekendgemaakt.

- Gaat de Veilgeheidsregio Groningen van start met een driedaagse aardbevingsoefening.

TV-tip: Tygo in de GHB

21.20-22.10 uur op NPO 3: "We geven GHB-gebruikers een gezicht", zegt Tygo Gernandt over deze vierdelige serie, die het massale gebruik van de drug GHB in Brabant belicht. Dat is geen fraai gezicht. GHB is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar, discreet in het gebruik en verslavender dan heroïne. Gernandt loopt mee met gebruikers én dealers.

Weer:

Maandag blijft het tamelijk grijs met eerst nog kans op wat lichte regen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond 5 graden, door de matige wind voelt het net als vandaag kouder aan.