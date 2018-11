De politie heeft maandag 19 november in een woning aan het Oeverpad in Amsterdam 350.000 euro contant geld in een wasmachine aangetroffen en een 24-jarige verdachte aangehouden op verdenking van witwaspraktijken.

De politie controleerde een woning aan het Oeverpad in Amsterdam Nieuw-West, waar volgens de gemeenteadministratie niemand woonde.

Tijdens de doorzoeking van de woning stuitten agenten op 350.000 euro contant geld, dat in een wasmachine was verstopt. Ook nam de politie meerdere mobiele telefoons, een geldtelmachine en een vuurwapen in beslag.

Tijdens de doorzoeking stuitte de politie op een 24-jarige man, die werd aangehouden op verdenking van het witwassen van geld.