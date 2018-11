Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 23 november 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zussen Willem Holleeder gehoord in rechtbank

Vrijdag worden Sonja en Astrid Holleeder na lange tijd weer als getuigen gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem. Dinsdag werd bekend dat Astrid opnieuw opnamen heeft verstrekt aan de rechtbank. Het gaat om heimelijk opgenomen gesprekken tussen haar en haar broer. De jongste zus werd in juli voor het laatst gehoord. In het geval van Sonja was dat in februari.

Uitspraak tegen echtgenote vader Bunschoten

De rechtbank doet vrijdag uitspraak tegen de echtgenote van de voor mishandeling veroordeelde man uit Bunschoten. Tegen de vrouw is zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De officier van justitie beschuldigt de 55-jarige vrouw, Diana S., ervan dat ze haar kinderen niet heeft beschermd tegen de jarenlange agressie van haar man. S. bleef vrijdag op de zitting - net als haar man eerder - ontkennen dat er sprake was van mishandeling in het diepgelovige gezin. De man zelf werd in mei tot twee jaar cel veroordeeld voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkelen.

Inhoudelijke behandeling zaak dode baby in Schiedam

De twintigjarige vrouw die wordt verdacht van het doden van haar pasgeboren zoon moet voor de rechter verschijnen. De dode baby werd afgelopen april in een vuilniszak gevonden op een balkon van een flat in Schiedam. De vrouw wist volgens haar advocaat niet dat ze zwanger was. Ze werd erdoor overvallen. Ook zou ze hebben verklaard dat de jongen al was overleden bij de geboorte. Het is niet bekend of er een vader in beeld is.

En verder:

- Doet de rechter uitspraak in de verkrachtingszaak tegen de 31-jarige man die zich in mei van dit jaar vergreep aan een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum (Limburg).

- Doen veel winkels in Nederland aan Black Friday, de dag die voor Amerikanen traditiegetrouw volgt na Thanksgiving Day. Het koopjesfenomeen werd in 2015 in Nederland geïntroduceerd.

- Vinden in Abu Dhabi de eerste twee vrije trainingen voor de laatste Grad Prix van het Formule 1-jaar plaats.

Tv-tip: How to Be Gay

21.10-22.00 uur op NPO 2: Margriet van der Linden is in China met haar vertaler. Homoseksualiteit is daar een groot taboe. Sterker nog: volgens veel Chinezen bestaat het niet eens. Tijdens een cruise komt een aantal mensen uit de kast, tot ontsteltenis van aanwezige familie. Van der Linden papt met ze aan om te vragen waarom.

Weer

Vrijdag begint de dag op sommige plaatsen nevelig en bewolkt. In het zuidwesten is er kans op een spat regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In sommige regio's wordt het in de loop van de dag vrij zonnig en maximaal 8 of 9 graden.