Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 22 november 2018.

Grootste antiterrorismeoefening ooit

Zeven van de elf eenheden van politie, de marechaussee en het Openbaar Ministerie houden donderdag een grote antiterrorismeoefening. Bij de training, die op verschillende, veelal afgelegen plekken in het land wordt gehouden, is een groot aantal deelnemers en zogeheten lotusslachtoffers (gegrimeerde acteurs die de rol van slachtoffer spelen) betrokken. De oefening gaat over een aanslag en de gevolgen daarvan. Niet alleen de inzet van de zogeheten 'first responders' maar ook de opsporing van de daders wordt erbij betrokken.

Gerechtshof Leeuwarden doet uitspraak in zaak-Vindicat

Een inmiddels geroyeerd lid van Vindicat staat terecht voor het mishandelen van een aspirant-lid in 2016. De 25-jarige Wouter B. zou in 2016 tijdens een ontgroening op het hoofd van het slachtoffer hebben gestaan. De man werd hier eerder voor veroordeeld en het Openbaar Ministerie (OM) wil dat die straf in stand blijft. De rechtbank in Groningen legde B. in november vorig jaar een werkstraf op van 240 uur. Daarnaast kreeg hij 31 dagen cel opgelegd, waarvan 30 voorwaardelijk. Volgens B. hoorde geweld tijdens introducties bij het Groningse studentencorps.

Uitspraak in ontvoerings- en verkrachtingszaak Breukelen

Terechtstaat een 45-jarige man die verdacht wordt van het ontvoeren en verkrachten van een vrouw in Breukelen in maart van dit jaar. Ingmar S. zou het slachtoffer onder bedreiging van een nepvuurwapen hebben meegenomen vanuit Breukelen. De bewuste 15 maart reed de vrouw in haar auto naar haar werk. Toen ze moest stoppen, heeft de verdachte op haar raam geklopt. "In de veronderstelling dat de man iets wilde vragen, ontgrendelde ze de auto", aldus het OM. De verdachte zou hierop zijn ingestapt en de vrouw hebben bedreigd met het nepvuurwapen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel geëist.

Koning opent vernieuwd Anne Frank-museum in Amsterdam

In het vernieuwde museum wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging verteld in samenhang met de geschiedenis van de onderduikers in het huis. Ook minister Ingrid van Engelshoven (OCW) is aanwezig. De vernieuwing van het museum heeft tot doel bij te dragen aan het historisch besef en de emotionele beleving van met name de jongere generatie. Anne Frank is de hoofdpersoon in het museum en verteller van het verhaal. Aan de hand van dagboekcitaten wordt in de betrokken ruimten de onderduikgeschiedenis verteld.

Tv-tip: Floortje en de ambassadeurs

22.25-23.10 uur op NPO 1: Floortje Dessing bezoekt ambassades over de hele wereld en werkt er een weekje mee, maar kijkt ook mee in de privélevens. Vanavond valt Floortje in Rusland met haar neus in de diplomatieke boter, als in Den Haag vier Russische spionnen in de kraag worden gevat. Ambassadeur Renée Bos-Jones kan aan de bak.

Weer

Donderdag houden wolken in het noorden de overhand. In het midden en zuiden breekt de zon vaker door. Het wordt van noord naar zuid 3 tot 7 graden, bij een zwakke of matige oostelijke wind, kracht 2 tot 4. In de nacht naar vrijdag is het vrij helder en gaat het opnieuw licht vriezen.