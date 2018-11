Een achttienjarige Duitser is zijn pas gehaalde rijbewijs na 49 minuten kwijtgeraakt. De tiener reed 95 kilometer per uur op een stuk waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

De man was met de auto op de terugweg van zijn succesvolle rijexamen, toen de politie in de plaats Hemer zijn auto controleerde met een lasergun. De overtreding was ernstig genoeg om het rijbewijs van de Duitser in te nemen.

"Sommige dingen duren voor altijd, andere nog geen uur", schrijft de lokale politie in een bericht. De verkeersovertreder had vier vrienden bij zich in de auto.

Naast een geldboete, mag de man vier weken niet rijden. Volgens de politie moet de man ook een "dure training" volgen. Zijn proefperiode als beginnend chauffeur is verlengd van twee tot vier jaar.