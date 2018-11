Wat gaat er woensdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 21 november 2018.

Bijna 725.000 Nederlanders stemmen voor gemeenteraad

Het gaat om 37 gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld tot twaalf gemeenten. De grootste is Groningen, dat samengaat met Haren en Ten Boer, met in totaal zo'n 190.000 kiesgerechtigden, gevolgd door Haarlemmermeer (met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 118.380) en Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen en Oud-Beijerland, 69.227). De drie nieuwe gemeenteraden tellen respectievelijk 45, 39 en 37 zetels. De overige gemeenten hebben minder dan 50.000 kiesgerechtigden, waarvan de Limburgse gemeente Beekdaelen (Nuth, Onderbanken, Schinnen) de kleinste is met bijna 29.818 potentiële stembusgangers. Ze kunnen er stemmen op acht partijen, die strijden om 25 raadszetels.

De stembureaus gaan open om 7.30 uur. Om 21.00 uur gaan ze dicht en worden de stemmen geteld. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

OM komt met strafeis in zaak Milica van Doorn

Terecht staat de 48-jarige Hüseyin A., die wordt verdacht van het verkrachten van en de moord op Van Doorn in 1992. De man kwam in 2017 in beeld na een DNA-verwantschapsonderzoek waarvoor zijn broer zich meldde. Er was in 1992 sperma aangetroffen in het lichaam van de negentienjarige Van Doorn en het DNA daarvan matchte met het DNA van A. Maandag zei hij voor het eerst dat dit te verklaren is doordat hij een seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad.

Begin inhoudelijke behandeling strafzaak diamantroof Schiphol

Zeven verdachten staan terecht voor de spraakmakende roof op Schiphol in februari 2005. Bij deze overval werd voor 75 miljoen euro aan diamanten buitgemaakt. Een groot deel, met een waarde van rond de 40 miljoen euro, is nooit teruggevonden. In het onderzoek naar de overval werden in januari 2017 zeven verdachten aangehouden. Van die groep werden er drie kort na de diamantroof ook al gearresteerd. Toen kreeg justitie het bewijs niet rond. Er staan twaalf zittingsdagen gepland voor de rechtszaak.

En verder:

- Verschijnt de jaarlijkse LHBT Monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport bekijkt de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland.

- Komt de Europese Commissie met een nieuwe reactie op de voorgenomen begroting van Italië.

- Is het Wereld Televisiedag.

Tv-tip: 2Doc: IDFA Primeur: Sylvana, Demon or Diva

20.25-22.00 uur op NPO 2: Sylvana Simons begon haar carrière als TMF-vj, maar is inmiddels het boegbeeld van de strijd voor gelijke kansen en rechten. Met haar boodschap is vrijwel iedereen het eens, maar tóch roept ze extreem veel weerstand op. In deze documentaire wordt de politica gevolgd in de aanloop naar de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Weer

Woensdag overdag blijft het vrijwel droog, geleidelijk gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Het wordt 4 tot 7 graden en er waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, 4 tot 6 Beaufort. Donderdag en vrijdag verandert er weinig, vrijdag kan het alleen enkele graden warmer worden.