Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 20 november 2018.

VS komt met rapport over onderzoek naar dood Khashoggi

De Verenigde Staten zullen dinsdag een rapport presenteren in de zaak naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het rapport "allesomvattend" met antwoorden over wie Khashoggi heeft gedood en wie de opdrachtgever was.

Eerste Kamer stemt over herziening benoeming burgemeesters

De Eerste Kamer stemt over een grondwetswijziging die het mogelijk moet maken om de benoeming van de burgemeester door de koning uit de grondwet te schrappen. In januari van dit jaar stemden alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SGP, voor een nieuwe burgemeestersbenoeming.

Pro-formazitting in zaak gijzelnemer NPO

Een 34-jarige man, Mohamed C., staat terecht voor een gijzeling in augustus van vorig jaar. Hij hield daarbij een vrouw vast op het Mediapark in Hilversum, omdat hij zendtijd wilde van NPO. Hij had bezwaren tegen de AIVD. Hij knevelde en bedreigde de vrouw, maar gaf zich uiteindelijk over.

Zitting over DNA-onderzoek directeur spermakliniek

Vermoedelijke donorkinderen van inmiddels overleden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat eisen in een civiele procedure dat diens DNA wordt vergeleken met dat van hen, om zo de ultieme zekerheid te verkrijgen dat hij inderdaad hun biologische vader was. De directeur van spermakliniek MC Bijdorp in Barendrecht zou zijn eigen zaad hebben gebruikt om vrouwen te insemineren.

En verder:

- Is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

- Brengt het RIVM de Voedselconsumptiepeiling uit. Daarin staat informatie over de voedselinname van vierduizend kinderen en volwassenen tussen 2012 en 2016.

Tv-tip: Kanniewaarzijn

22.25-23.00 uur uur op NPO1: Astrid Joosten en haar team trekken opnieuw ten strijde tegen soms absurde situaties van consumenten, meestal ontstaan door ingewikkelde regelgeving.Vanavond behandelen ze een peperduur, maar nutteloos station van 26 miljoen euro en een keuringslocatie voor invaliden die niet rolstoeltoegankelijk is.

Weer

In de nacht van maandag op dinsdag daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Dinsdag overdag is het opnieuw overwegend bewolkt. Richting de middag neemt net als op maandag de kans op buien toe. Op sommige plekken kan de neerslag ook in de vorm van natte sneeuw vallen. Het wordt dinsdag overdag maximaal 4 graden.